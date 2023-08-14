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Брянский стоматолог прочитал рэп хирургу перед операцией и попал на видео

Брянский стоматолог перед операцией прочитал хирургу авторский рэп

Врач-стоматолог из Брянска перед операцией поднял хирургу настроение авторским рэпом. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал проводивший медицинское вмешательство хирург-флеболог.

Брянский стоматолог десять часов ехал в Тверь под проливным дождем, чтобы прооперироваться у своего бывшего преподавателя. Непосредственно перед операцией бывший студент решил порадовать хирурга авторским рэпом.

По словам флеболога, на его операционном столе бывало разное — пациенты читали стихи, пели песни и молились на разных языках, но рэп прочитали впервые. Операция прошла быстро, успешно и весело, отметил медик.

Ранее кандидат в президенты США Рамасвами зачитал рэп перед своими сторонниками на ярмарке.

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