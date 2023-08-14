В Запорожской области заявили о снижении террористической опасности

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в эфире радио «Комсомольская правда» о снижении террористической опасности в Запорожской области, передает РИА Новости.

По его словам, еще два-три месяца назад уровень угрозы терактов в регионе был выше. Улучшение ситуации он связал с ростом качества работы силовых структур.

Также Рогов заявил, что разведчики РФ взяли штурмом окопы противника в районе Работино.

Кроме того, он отметил, что несколько военнослужащих Вооруженных сил Украины были взяты в плен.

10 августа врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о возможной подготовке наступления ВС РФ.

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