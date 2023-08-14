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Военнослужащего, объявленного в розыск по делу о наркотиках, задержали в московском метро

«Осторожно, Москва»: в Москве в метро поймали военного, объявленного в розыск

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Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

В Москве задержали военнослужащего, которого мобилизовали и объявили в розыск в один день. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как пишет источник, 25-летний молодой человек вернулся из зоны СВО и отправился в отпуск в родной регион. Сначала мужчина прилетел в Москву и решил прогуляться. Он вышел из Шереметьево, сел в метро, но вскоре был задержан.

Как выяснилось, пассажир находился в розыске по уголовному делу о хранении наркотиков, которое возбудили еще в 2020 году, но фигуранта в базу розыска добавили только в 2022-ом.

В тот же день, по данным канала, его мобилизовали, а затем отправили на фронт, но спустя 10 месяцев участия в СВО мужчина попал на камеры метрополитена. В итоге его вернули военным для дальнейших разбирательств.

Ранее россиянин притворялся немым перед полицейскими, спрятав во рту пакетик с наркотиком.

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