Судебный пристав спасла увязшего по горло в болоте грибника в Свердловской области

Судебный пристав из Свердловской области спасла по горло увязшего в болоте пожилого грибника в Курганской области. Об этом сообщает URA.RU.

Судебный пристав из Верхней Пышмы во время отпуска в Курганской области приняла участие в поисках пропавшего в лесу 80-летнего мужчины. Грибника искали также сотрудники МЧС, полиции и волонтеры.

Во время осмотра лесного массива в Далматовском районе пристав услышала зов о помощи. Проследовав на голос, она обнаружила пропавшего грибника, который по горло увяз в болоте.

Прибывшие на место сотрудники МЧС вызволили пенсионера. После этого грибника отвезли в ближайшую больницу.

Ранее грибник из Владимирской области нашел в лесу мешки с деньгами.