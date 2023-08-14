Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы примерные сроки восстановления аэропорта Донецка

Хуснуллин анонсировал восстановление аэропорта Донецка в ближайшую пятилетку

close
100%
Depositphotos

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что аэропорт Донецка в настоящий момент сильно поврежден, однако в планах ближайшей пятилетки его восстановление. Об этом сообщает ТАСС.

«После прекращения спецоперации мы, соответственно, тоже приведем аэропорт [Донецка] в порядок. Он сильно поврежден...» — пояснил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что российская сторона намерена восстановить авиаузел в течение пяти лет.

Также он уточнил планы по воздушной гавани Мариуполя.

«В Мариуполе мы пока не планируем восстанавливать аэропорт в ближайшие два года, потому что у нас до аэропорта Таганрог 150 км. Но в плане трехлетнем у нас [это] есть, мы на 2026 год поставили изыскательские работы...» — обратил внимание зампред правительства РФ.

Сейчас взлетная полоса аэропорта Мариуполя, по оценку Хуснуллина, «находится в более-менее приличном состоянии».

До этого Хуснуллин сообщал президенту РФ Владимиру Путину, что реконструкцию аэропорта Мариуполя закончат в 2025 году.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с ЧП на Крымском мосту.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях