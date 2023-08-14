Названы примерные сроки восстановления аэропорта Донецка

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что аэропорт Донецка в настоящий момент сильно поврежден, однако в планах ближайшей пятилетки его восстановление. Об этом сообщает ТАСС.

«После прекращения спецоперации мы, соответственно, тоже приведем аэропорт [Донецка] в порядок. Он сильно поврежден...» — пояснил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что российская сторона намерена восстановить авиаузел в течение пяти лет.

Также он уточнил планы по воздушной гавани Мариуполя.

«В Мариуполе мы пока не планируем восстанавливать аэропорт в ближайшие два года, потому что у нас до аэропорта Таганрог 150 км. Но в плане трехлетнем у нас [это] есть, мы на 2026 год поставили изыскательские работы...» — обратил внимание зампред правительства РФ.

Сейчас взлетная полоса аэропорта Мариуполя, по оценку Хуснуллина, «находится в более-менее приличном состоянии».

До этого Хуснуллин сообщал президенту РФ Владимиру Путину, что реконструкцию аэропорта Мариуполя закончат в 2025 году.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с ЧП на Крымском мосту.