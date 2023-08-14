Большинство российских врачей не поддержали ограничение продаж препаратов для аборта

В России 59% врачей не поддержали ограничения свободной продажи препаратов для аборта. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Справочник врача».

В опросе приняли участие 1600 врачей со всей страны.

Медики заявили, что ограничение продажи препаратов для аборта может привести к росту криминальных абортов, развитию «медицинского» туризма — поездок за границу с целью проведения указанной операции, а также к высокому проценту отказа от детей и росту материнской смертности.

В тоже время 22% врачей поддержали инициативу, считая, что она приведет к снижению абортов. 19% респондентов высказались нейтрально, отметив, что такая идея никогда не сможет быть реализована в полной мере.

5% участников опроса обратили внимание на то, что препараты экстренной контрацепции являются средствами для медикаментозного аборта, поэтому их продажа должна быть ограничена. При этом 68% заявили, что такие препараты можно назвать актуальным методом предотвращения нежелательной беременности в ряде случаев, в связи с чем их продажу нельзя запрещать.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что в 2022 году спрос россиян на препараты для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции увеличился сразу на 50-60%.

Ранее сообщалось, что в России вырастут цены на лекарства из-за удорожания импортного сырья.