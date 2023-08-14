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В Новосибирске иностранцы вымогали деньги у таксистки за право работать у аэропорта

Мигранты требовали деньги у таксистки из Новосибирска за возможность работать

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Новосибирске несколько иностранцев угрожали таксистке и вымогали у нее деньги. Об этом сообщает sib.fm со ссылкой на Telegram-канал «АСТ-54».

По словам женщины, работающей в городском такси, конкуренты из Средней Азии мешают ей работать на территории аэропорта Толмачево. Она утверждает, что мигранты преследуют ее и всячески пытаются создать монополию на свои услуги. Она засняла вымогателей и выложила видео в сеть.

Позже источник уточнил, что местные активисты из объединения «Северные люди» приступили к поискам автора видео и его героев.

Известно, что сотрудница такси уже написала заявление в полицию. Правоохранители инцидент, записанный на камеру, не комментировали.

Однако директор компании «Такси Толмачево Will Way», занимающейся перевозками на территории аэропорта, заявил, что разжигатели конфликта не работают на него.

Ранее подросток-иностранец с пистолетом потребовал у сверстника раздеться и отдать ему дорогую футболку.

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