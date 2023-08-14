В России призвали создать пособия о детском питании для молодых родителей

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с предложением разработать пособие о нормах детского питания для молодых родителей. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее письмо. Общественник отметил, что зачастую взрослые, увлекшись литературой о здоровом образе жизни, лишают детей полноценной белковой пищи, заменяя ее растительными аналогами.

«В российском законодательстве не существует нормативных актов, которые бы устанавливали ответственность для нерадивых родителей, заставляющих своих детей питаться по веганским и иным системам, исключающим мясо, без врачебной необходимости», — подчеркнул Ветров.

По его словам, дети из-за дефицита мяса страдают истощением, а также испытывают нехватку необходимых витаминов и микроэлементов. При этом ответственность для родителей наступает только при трагическом исходе, добавил он.

Согласно индексу «Авокадо», который составила программа лояльности «Х5 Клуб», в России динамичнее всего по сравнению с прошлым годом растут продажи обезжиренных напитков и соков без сахара для детского питания.

Ранее «Общественная служба новостей» узнала у экспертов, как организовать рабочее место для школьника.