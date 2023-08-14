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Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Дожди и до +24°C ожидаются в Москве в понедельник

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Кратковременные дожди и до +24°C ожидается в Москве в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая часть циклона, уходящего на северо-восток. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Москве плюс 22 - плюс 24 градуса, в Подмосковье - от плюс 20 до плюс 25 градусов», — сказал Леус.

По его словам, ветер будет западный со скоростью 4-9 метров в секунду. При этом атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в регионах Центральной части России на грядущей неделе ожидается «температурный взрыв». К концу недели жара усилится. В четверг, по словам Тишковца, установится солнечная и сухая погода, днем воздух прогреется до +25... +30 °C. В пятницу ожидается повышение температуры до +32 °C, в выходные будет немного прохладнее.

Он отметил, что август должен стать самым теплым месяцем лета, средняя характерная для него температура, как ожидается, будет превышена на 3,6 градуса.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на юге России с 14 по 20 августа будет сохраняться жаркая погода с температурой до +40℃. По словам синоптика, в Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях, а также на Северном Кавказе температура может подняться до +35...+39 ℃.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

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