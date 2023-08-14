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Эксперт рассказала, как мошенники научились звонить с номеров ФСБ

Эксперт Пожарская: мошенники звонят через Telegram с подменных номеров ФСБ

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Depositphotos

Мошенники научились подменять любые номера, в том числе на принадлежащие ФСБ России. Об этом сообщила РИА Новости эксперт проекта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

Как рассказала эксперт, теперь мошенники арендуют номера и в дополнение к ним используют ботов в мессенджере Telegram, которые позволяют подменять номера на любые нужные. Она отметила, что при звонках в мессенджере происходит не телефонное соединение, поэтому операторам сложнее верифицировать подмену номера.

В пример приводится случай, когда мошенники подменили номер стационарного телефона регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области. Пожарская рассказала, что мошенники подделали аккаунт в Telegram директора Архангельского театра драмы имени Ломоносова Сергея Самодова и разослали его коллегам сообщения о скором звонке куратора из «Федеральной службы безопасности Министерства культуры». После этого одному из сотрудников театра поступил звонок в Telegram, в ходе которого звонивший заявил, что его подозревают в поддержке украинской армии.

По ее мнению, такие возможности мошенников создают новые угрозы и делают напрасными все усилия по борьбе с телефонным мошенничеством, так как в подобных случаях, если получить звонок от неизвестного и затем проверить его в сети, можно обнаружить его на официальных сайтах.

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