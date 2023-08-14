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Врач-диетолог заявил о вреде кваса при диабете и заболеваниях желудка

Диетолог Гинзбург сообщил о вреде кваса при диабете и заболеваниях желудка

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что некоторым людям не следует употреблять квас. Об этом Гинзбург рассказал в интервью радио Sputnik.

По его словам, в квасе содержатся полезные бифидо- и лактобактерии, однако другие ингредиенты этого напитка могут оказывать негативное воздействие на организм человека. Так, органические кислоты могут раздражать слизистую оболочку желудка и усиливать проявления гастрита или язвенной болезни. Кроме того, квас сейчас часто изготовляется с избыточным количеством сахара, что вызывает риск набора излишнего веса и развития сахарного диабета.

Врач выразил мнение, что людям, имеющим желудочные заболевания, вообще не стоит пить квас. А избыточно сладкий квас не является полезным ни для кого.

Гинзбург порекомендовал здоровым людям пить не более одного стакана кваса, причем употреблять его следует после еды.

Ранее специалист ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Елена Кальная предупредила о вреде коктейлей на квасной основе.

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