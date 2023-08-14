Врач-диетолог заявил о вреде кваса при диабете и заболеваниях желудка

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что некоторым людям не следует употреблять квас. Об этом Гинзбург рассказал в интервью радио Sputnik.

По его словам, в квасе содержатся полезные бифидо- и лактобактерии, однако другие ингредиенты этого напитка могут оказывать негативное воздействие на организм человека. Так, органические кислоты могут раздражать слизистую оболочку желудка и усиливать проявления гастрита или язвенной болезни. Кроме того, квас сейчас часто изготовляется с избыточным количеством сахара, что вызывает риск набора излишнего веса и развития сахарного диабета.

Врач выразил мнение, что людям, имеющим желудочные заболевания, вообще не стоит пить квас. А избыточно сладкий квас не является полезным ни для кого.

Гинзбург порекомендовал здоровым людям пить не более одного стакана кваса, причем употреблять его следует после еды.

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