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В Ираке арестовали имущество экс-главы Миннефти

INA: суд в Ираке арестовал имущество экс-главы Миннефти по делу о коррупции

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Hadi Mizban/AP

Иракский суд арестовал движимое и недвижимое имущество бывшего министра нефти страны Ихсана Абд аль-Джаббара, в отношении которого ведется дело о злоупотреблении полномочиями и получении взяток. Об этом сообщает INA, ссылаясь на источник в судебных органах.

«Суд района Эль-Карх (в Багдаде. — «Газета.Ru») по делам о коррупции вынес постановление об аресте движимого и недвижимого имущества бывшего министра нефти Ихсана Абд аль-Джаббара в связи с расследованием дела о злоупотреблении служебными полномочиями и получении взяток от ряда инвесторов при заключении контрактов с министерством нефти», — сказал источник.

До этого сообщалось, что суд в Астрахани признал бывшего руководителя ГУ МЧС России по Астраханской области виновным в злоупотреблениях должностными полномочиями. Кировский районный суд Астрахани приговорил бывшего чиновника к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права занимать определенные должности в течение трех лет.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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