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На Украине в ряде регионов объявлена воздушная тревога

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

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В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса по оповещению.

Уточняется, что сирены звучат в Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.

14 августа сообщалось, что в Киеве и в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу.

При этом украинское издание «Общественное» сообщало, что в Одессе произошли взрывы, были слышны соответствующие звуки. Там же была объявлена воздушная тревога.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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