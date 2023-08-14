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На Украине вновь зазвучали сирены

На Украине в Одесской области вновь объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога вновь объявлена в Одесской области Украины в ночь на понедельник. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Уточняется, что сирены зазвучали в регионе в 00.55 (совпадает с мск).

14 августа сообщалось, что в восьми украинских регионах отменили воздушную тревогу. Предупреждение перестало работать в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

До этого сообщалось, что на Украине в нескольких регионах страны начали звучать сирены воздушная тревога.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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