На Украине вновь зазвучали сирены

Воздушная тревога вновь объявлена в Одесской области Украины в ночь на понедельник. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Уточняется, что сирены зазвучали в регионе в 00.55 (совпадает с мск).

14 августа сообщалось, что в восьми украинских регионах отменили воздушную тревогу. Предупреждение перестало работать в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

До этого сообщалось, что на Украине в нескольких регионах страны начали звучать сирены воздушная тревога.

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