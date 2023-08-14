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В пригороде Махачкалы жители перекрыли движение из-за отсутствия воды в домах

МВД: в Махачкале люди перекрыли трассу из-за отсутствия воды в домах

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Владимир Астапкович/ РИА «Новости»

В пригороде Махачкалы около 150 жителей перекрыли движение по федеральной трассе Астрахань – Махачкала по причине отсутствия воды в их домах. Об этом сообщает МВД Дагестана, передает РИА Новости.

«Сегодня, примерно в 20 часов (мск), на 470-м километре ФАД (федеральной автомобильной дороги) Астрахань – Махачкала около 150 местных жителей перекрыли автомобильное движение. Цель собравшихся – привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды в их домах», – сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что между перекрывшими дорогу людьми и водителями произошел конфликт, который разрешили прибывшие на место правоохранители.

Отмечается, что дорогу перекрыли жители микрорайона Караман-2. Затем руководство администрации Махачкалы выехало на встречу с ними. Перекрытая ранее трасса уже разблокирована.

До этого сообщалось, что участок Карамышевской набережной в Москве, расположенный между улицей Саляма Адиля и Северо-Западной хордой, закрыли для проезда автомобилей.

Ранее в Англии 2000 домов остались без света по вине гуся.

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