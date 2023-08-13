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Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике в Белгородской области

Минобороны: силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

В Министерстве обороны России сообщили, что российские вооруженные силы пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

В сообщении подчеркивается, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотник был обнаружен над территорией Белгородской области и сбит. Пострадавших и разрушений при этом нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пять квартир в доме на улице Есенина в Белгороде, а также 16 автомобилей получили повреждения, предположительно, в результате удара беспилотного летательного аппарата днем 13 августа. По его словам, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.

Также вечером 16 августа Гладков сообщил, что мужчина получил осколочные ранения при взрыве неустановленного боеприпаса в поселке Борисовка Белгородской области.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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