Белгородский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пять квартир в доме на улице Есенина в Белгороде, а также 16 автомобилей получили повреждения, предположительно, в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в текущий момент специалисты заканчивают снимать обломки и поврежденные плитки фасада дома. Также был завершен поквартирный обход, в общей сложности было выявлено пять поврежденных квартир, в которых выбиты окна. Кроме того, повреждены 16 автомобилей.

Он подчеркнул, что в понедельник, 14 августа, будет оформлено заключение о техническом состоянии многоквартирного жилого дома и начнутся восстановительные работы.

Губернатор добавил, что пострадавших в результате произошедшего нет.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что восстановление многоквартирного дома, поврежденного, по предварительным данным, в результате атаки БПЛА, начнется 14 августа.

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