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В иранском Ширазе произошел теракт в зеркальной мечети

В иранском Ширазе открыли стрельбу в мечети Шах-Черах

В иранском городе Шираз произошел теракт в знаменитой мечети Шах-Черах, покрытой внутри зеркалами. Об этом сообщает Tasnim.

По данным иранских СМИ, один из злоумышленников проник в мечеть и открыл стрельбу по находящимся там людям, также некто открыл стрельбу у входа в здание.

Погибли два служителя и два паломника, несколько человек получили ранения.

Территория вокруг мечети оцеплена правоохранительными органами.

Сообщается, что одного из стрелявших удалось задержать, другой — сбежал.

Ранее стало известно, что оперативная группа Министерства информации (разведки) Ирана 2 июля арестовала четырех террористов. По данным спецслужб, они планировали подорвать ряд учреждений самодельными взрывчатыми устройствами на севере страны в провинции Мазендеран.

Ранее ЕС расширил санкции против Ирана.

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