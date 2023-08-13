В Нигере разогнали демонстрацию в поддержку свергнутого президента

Полиция Нигера разогнала демонстрацию в поддержку президента Мохамеда Базума, который был свергнут. Об этом сообщает местное издание Aïr Info.

В публикации отмечается, что инцидент произошел утром в воскресенье, 13 августа.

Издание подчеркивает, что манифестация в поддержку свергнутого Базума была разогнана национальной полицией.

Там подчеркнули, что в результате этого один из организаторов акции был задержан.

До этого в Нигере «Движение М-62» потребовало немедленного и безоговорочного вывода французских войск, находящихся на территории республики.

12 августа сообщалось, что Экономическое сообщество стран Западной Африки может провести интервенцию для восстановления власти президента Мохамеда Базума и свержения мятежников в Нигере без одобрения Совета Безопасности ООН.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.