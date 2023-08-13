Атакованный БПЛА многоквартирный дом в Белгороде планируют восстановить

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что восстановление многоквартирного дома, поврежденного, по предварительным данным, в результате атаки беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), начнется 14 августа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в случае, если в рамках восстановительных работ возникнет необходимость, то жителей дома разместят в гостинице, где их обеспечат питанием.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что повреждения фасада многоэтажного дома в Белгороде получены, предварительно, в результате попадания беспилотного летательного аппарата.

Ранее стало известно, что в Белгороде произошел взрыв. На кадрах публикуемых видео видно, что фасад многоэтажного дома поврежден на улице Есенина.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.