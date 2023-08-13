Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белгороде произошел взрыв

В Белгороде произошел взрыв, на место прибывают пожарные

В Белгороде произошел взрыв, на место прибывают оперативные службы. Об этом сообщило местное издание Go31.

На кадрах видно, что фасад многоэтажного дома поврежден на улице Есенина в Белгороде.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что четыре приграничных муниципалитета Белгородской области за прошедшие сутки были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Он отметил, что на подлете к Белгороду система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, обошлось без последствий.

Также в селе Журавелевка Белгородского района беспилотник сбросил одну гранату. В Краснояружском районе зафиксировано сбрасывание одного неустановленного взрывного устройства с помощью беспилотника. В Шебекинском округе был сбит украинский беспилотник. Отмечается, что пострадавших в результате инцидентов не зафиксировано.

До этого Гладков сообщил, что в Белгородской области в пятницу системой противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях