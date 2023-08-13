В Белгороде произошел взрыв, на место прибывают оперативные службы. Об этом сообщило местное издание Go31.

На кадрах видно, что фасад многоэтажного дома поврежден на улице Есенина в Белгороде.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что четыре приграничных муниципалитета Белгородской области за прошедшие сутки были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Он отметил, что на подлете к Белгороду система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, обошлось без последствий.

Также в селе Журавелевка Белгородского района беспилотник сбросил одну гранату. В Краснояружском районе зафиксировано сбрасывание одного неустановленного взрывного устройства с помощью беспилотника. В Шебекинском округе был сбит украинский беспилотник. Отмечается, что пострадавших в результате инцидентов не зафиксировано.

До этого Гладков сообщил, что в Белгородской области в пятницу системой противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.