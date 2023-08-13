В Москве ожидается новый пик температуры

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что следующая неделя в Москве будет теплой, в понедельник будут дожди, а в четверг, 17 августа, жара выйдет на пик, воздух прогреется до +32°C. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, август станет самым теплым из всех летних месяцев 2023 года, среднемесячная температура превысит показатели в 3,6°C.

Тишковец подчеркнул, что следующая неделя начнется с неустойчивой погоды, в Москве пройдут скоротечные дожди, дневная температура останется в рамках климатической нормы — +19…+24 °C.

Со вторника жителям столицы стоит ждать потепления, 15 августа в Москве ожидается до +22…+27 °C, в среду температура поднимется на один градус.

«К концу рабочей недели жара усилится, и выйдет на пик: столбики термометров устремятся на штурм 30°C высоты: в четверг, в условиях солнечной и сухой погоды, после полудня воздух прогреется до +25...+32°C, а в пятницу – до +27...+32 °C», — рассказал Тишковец.

Он добавил, что в выходные станет прохладно, температура опуститься до +23…+28°C, а в ночные часы до +11…+16 °C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на юге России с 14 по 20 августа будет сохраняться жаркая погода с температурой до +40℃.

Ранее в Германии мужчина потушил автомобиль восемью бутылками пива.