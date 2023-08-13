Власти Курской области сообщили об обстреле села Волфино

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Волфино в Глушковском районе. Зафиксировано 10 прилетов, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

«Село Волфино Глушковского района обстреляно со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилетов. Один из снарядов попал в жилой дом. Обязательно поможем в восстановлении жилья», — заявил Старовойт.

Он также отметил, что пострадали три мирных жителя. Они получили осколочные ранения.

Ранее Старовойт сообщал, что по селу Калиновка в Курской области зафиксировано два прилета со стороны Украины. Никто из жителей села не пострадал, подчеркнул он. В результате обстрела были повреждены две хозяйственные постройки, добавил губернатор.

До этого Старовойт сообщал, что два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины были сбиты рядом с Курском вечером 10 августа.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.