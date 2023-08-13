Система ПВО трижды сработала в Донецке

В Донецке трижды сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что хлопки были слышны в разных районах регионального центра Донецкой народной республики.

Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили почти 30 украинских беспилотников в населенных пунктах Луганской и Донецкой народных республик. По данным Минобороны, 28 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины были сбиты в районах населенных пунктов Сватово и Лисичанск ЛНР, а также Донецк, Соледар и Волноваха ДНР.

Кроме того, добавили в министерстве, средствами ПВО было перехвачено 15 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Минобороны также рассказало, что с начала украинского наступления было уничтожено более 4900 единиц различного вооружения Вооруженных сил Украины.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.