Пожар на складе в подмосковном Раменском потушили, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«В 14:29 ликвидация открытого горения», — сообщили в пресс-службе.

По данным местного Telegram-канала, горел склад с удобрениями на территории промзоны Полигон на Донинском шоссе.

В прокуратуре Московской области назвали причину пожара на складе в Раменском.

По данным ведомства, предварительная причина возгорания — нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ.

Затем МЧС России сообщило, что площадь пожара в Раменском выросла с 1800 до 2700 кв. м. По данным министерства, горели складское помещение и деревянные паллеты на открытой площадке.

Ранее МЧС России сообщило о пожаре площадью 1800 кв. м в подмосковном Раменском. Министерство сообщило, что наращивает силы и средства на месте тушения.