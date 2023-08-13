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МЧС сообщило о локализации пожара в Раменском на площади 2700 кв. м

МЧС сообщило о локализации пожара на складе в Раменском на площади 2700 кв. м

МЧС сообщило о локализации пожара на складе в Раменском на площади 2700 кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Источник «Газеты.Ru» сообщает, что столб дыма, идущий с места пожара, начинает рассеиваться.

Ранее сообщалось о росте площади пожара в полтора раза — с 1800 до 2700 кв. м.

«Сведений о пострадавших не поступало», — сообщает МЧС.

По данным местного Telegram-канала, горит склад с удобрениями на территории промзоны Полигон на Донинском шоссе.

До этого в одном из жилых домов Раменского городского округа в Московской области произошел пожар. По данным МЧС, возгорание произошло в доме № 3а на Коммунистической улице. В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 7:35, менее чем через час — в 8:20 спасателям удалось полностью ликвидировать его на площади 15 кв. м.

Ранее в Германии мужчина потушил автомобиль восемью бутылками пива.

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