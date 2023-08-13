Пожар в Раменском может перекинуться на соседний склад

В подмосковном Раменском, где произошел пожар, существует угроза распространения возгорания на соседний склад. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ, передает ТАСС.

«На данный момент к тушению привлечено более 70 человек, 26 единиц техники. Существует угроза распространения пожара на соседний склад. На месте наблюдается сильное задымление, мобильная лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что МЧС России сообщило о пожаре площадью 1800 кв. м в подмосковном Раменском. Министерство сообщило, что наращивает силы и средства на месте тушения. По данным местного Telegram-канала, горит склад с удобрениями на территории промзоны Полигон на Донинском шоссе.

Также сообщалось, что в селе Верея возле Раменского загорелись торговые ряды в ТЦ «Юг Восток» на площади 200 кв. метров.

До этого в одном из жилых домов Раменского городского округа в Московской области произошел пожар. По данным МЧС, возгорание произошло в доме № 3а на Коммунистической улице. В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 7:35, менее чем через час — в 8:20 спасателям удалось полностью ликвидировать его на площади 15 кв. м.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».