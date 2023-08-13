В прокуратуре назвали причину пожара на складе в Раменском

В прокуратуре Московской области назвали причину пожара на складе в Раменском.

По данным ведомства, предварительная причина возгорания — нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ.

Ранее МЧС России сообщило о пожаре площадью 1800 кв. м в подмосковном Раменском. Министерство сообщило, что наращивает силы и средства на месте тушения. Сведений о пострадавших не поступало.

По данным местного Telegram-канала, горит склад с удобрениями на территории промзоны Полигон на Донинском шоссе.

12 августа в районе 14:30 в экстренные службы Архангельска поступило сообщение о возгорании на грузовом судне «Терский берег», который стоял у причала. Было установлено, что пожар происходит в трюме на нижней палубе.

В настоящее время на проверку соседних трюмов было отправлено четыре звена ГДЗС, на охлаждение металла подали четыре пожарных ствола. Сейчас доступ кислорода к очагу возгорания перекрыт, работает внутренняя система пожаротушения.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».