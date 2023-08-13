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Более 200 жителей эвакуировали из Купянского района из-за наступления ВС РФ

Власти Украины начали эвакуацию из Купянского района на фоне продвижения ВС РФ

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Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Из Купянского района Харьковской области с 9 августа эвакуировали 204 жителя на фоне продвижения на этом направлении ВС России. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«В течение суток из Купянского района эвакуировали 111 человек», — написал Синегубов.

Он уточнил, что среди недавно эвакуированных — 36 детей и четыре человека с инвалидностью. По словам Синегубова, всего с 9 августа «обезопасили 204 человека, из них 71 ребенка».

После объявления в Купянском районе эвакуации, Синегубов сообщил, что население могут вывезти из 53 населенных пунктов. По его словам, ориентировочно эвакуации подлежит более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.

С начала августа Минобороны РФ сообщает об успехах на Купянском направлении Харьковской области. Так, 3 августа штурмовые отряды российской группировки «Запад» заняли более выгодные позиции у трех населенных пунктов в ЛНР. 7 августа стало известно. что российские войска продвинулись на 11 км по фронту.

Ранее власти Харьковской области Украины заявили о намерении принудительно эвакуировать детей из пяти населенных пунктов в Волчанской общине из-за ежедневных обстрелов.

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