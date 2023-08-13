В Раменском тушат крупный пожар на складе с удобрениями

МЧС России сообщило о пожаре площадью 1800 кв. м в подмосковном Раменском. Данные размещены в Telegram-канале министерства.

Министерство сообщило, что наращивает силы и средства на месте тушения.

«Сведений о пострадавших не поступало», — сообщает ведомство.

По данным местного Telegram-канала, горит склад с удобрениями на территории промзоны Полигон на Донинском шоссе.

Ранее в селе Верея возле Раменского загорелись торговые ряды в ТЦ «Юг Восток» на площади 200 кв. метров.

До этого в одном из жилых домов Раменского городского округа в Московской области произошел пожар. По данным МЧС, возгорание произошло в доме № 3а на Коммунистической улице. В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 7:35, менее чем через час — в 8:20 спасателям удалось полностью ликвидировать его на площади 15 кв. м.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».