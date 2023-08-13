Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Раменском тушат крупный пожар на складе с удобрениями

Склад с удобрениями загорелся в подмосковном Раменском на площади 1800 кв. м

МЧС России сообщило о пожаре площадью 1800 кв. м в подмосковном Раменском. Данные размещены в Telegram-канале министерства.

Министерство сообщило, что наращивает силы и средства на месте тушения.

«Сведений о пострадавших не поступало», — сообщает ведомство.

По данным местного Telegram-канала, горит склад с удобрениями на территории промзоны Полигон на Донинском шоссе.

Ранее в селе Верея возле Раменского загорелись торговые ряды в ТЦ «Юг Восток» на площади 200 кв. метров.

До этого в одном из жилых домов Раменского городского округа в Московской области произошел пожар. По данным МЧС, возгорание произошло в доме № 3а на Коммунистической улице. В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 7:35, менее чем через час — в 8:20 спасателям удалось полностью ликвидировать его на площади 15 кв. м.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях