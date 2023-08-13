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Пушилин рассказал о восстановлении Мариуполя

Врио главы ДНР Пушилин: Мариуполь разительно изменился за год после освобождения

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь стал другим городом по сравнению с тем, как он выглядел после нескольких месяцев и освобождения. Заявление было сделано чиновником в ходе визита в Мариуполь на День строителя, о котором сообщается в его Telegram-канале.

«Только такое мощное государство, как Россия, может позволить себе подобные объемы восстановления в условиях военного конфликта, и делаются они руками строителей из разных регионов», — подчеркнул чиновник.

Он сообщил, что число участников восстановления города в некоторые периоды доходило до 40 тыс. человек.

Ранее замминистра обороны РФ Иванов вручил госнаграды военным строителям в Мариуполе.

24 февраля 2022 года Россия начала военную на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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