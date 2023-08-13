В Приморье арестовали сына экс-депутата Иннокентия Лазарева по делу об афере с покупкой государственной земли, сообщает РИА Новости.

Оказалось, что земля была куплена на 23,5 миллиона рублей дешевле кадастровой стоимости.

«Это Иннокентий Лазарев, сын бывшего депутата заксобрания края Геннадия Лазарева», — отметил он.

Ранее в Карелии приговор вынесли местной жительнице, обманувшей трех пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Преступления 31-летняя мошенница совершала в 2021-2022 годах, работая в компании, предоставляющей услуги мобильной связи. Пользуясь личными данными, которые клиенты оставляют при заключении договоров с организацией, женщина оформила на троих человек кредитные банковские карты. Полученные с их помощью денежные средства она тратила по своему усмотрению.

Пострадавшими от ее мошеннической схемы оказались граждане 1946-го, 1950-го и 1952 годов рождения, а кредитной организации был причинен ущерб на сумму более 110 тыс. руб.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.