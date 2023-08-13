Президент России Владимир Путин поздравил строителей с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, строительная отрасль во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда и считается одним из локомотивов национальной экономики.

Ранее Путин поздравил физкультурников, спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника.

Он отметил, что в РФ строятся и открываются спортивные комплексы, ледовые арены и стадионы.

По его словам, все они способствуют популяризации спорта.

6 августа президент Владимир Путин поздравил железнодорожников России с профессиональным праздником. Он отметил, что одним из приоритетов железнодорожной отрасли станет цифровизация услуг и обновление дорог, подвижных составов и инфраструктуры.

5 августа Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ), летчика Николая Кульпова с юбилеем. Летчику исполнилось 100 лет.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».