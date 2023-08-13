Москвичам рассказали о погоде 13 августа

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве 13 августа ожидаются дождь и до 23°C тепла. Об этом он сообщил агентству РИА Новости.

По его словам, в столичный регион будут поступать массивы кучево-дождевых облаков и более свежий воздух, что понизит температурный фон до климатической нормы августа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на юге России с 14 по 20 августа будет сохраняться жаркая погода с температурой до +40℃.

По словам синоптика, в Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях, а также на Северном Кавказе температура может подняться до +35...+39 ℃.

При этом в Краснодарском крае ожидается +29...+34 ℃.

До этого Вильфанд назвал ожидаемую на юге РФ температуру экстремально высокой.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.