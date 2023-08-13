Названы самые грибные места России

Карелия, Башкирия и Новгородская область вошли в число самых грибных мест России, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха «Твил» со ссылкой на опрос среди своих клиентов.

На первом месте оказалась Карелия, на втором – Архангельская область, а на третьем — Башкирия.

Четвертое и пятое места заняли Новгородская область и Подмосковье, отметили пользователи.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева объяснила, как правильно употреблять грибы.

Грибы — ценный продукт, богатый растительным белком и минералами, однако не стоит забывать о том, что это тяжелая пища, поэтому ее нужно правильно готовить, отметила она.

Также она посоветовала покупать грибы только в проверенных местах.

Врач-гастроэнтеролог телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Герасименко, в свою очередь, отметила, что грибы опасно собирать и покупать возле дороги. По ее словам, они накапливают в себе токсины, содержащиеся в выхлопных газах.