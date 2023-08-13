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В Харьков направят военкомов с западной Украины

РИА Новости: мобилизацию в Харькове будут вести военкомы с западной Украины

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Vyacheslav MadiyevskyyUkrinform/Global Look Press

В Харьков направят военкомов с западной Украины для помощи в проведении мобилизации, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР.

По его мнению, такое решение принято в связи с тем, что харьковские военкомы «лояльны к России и не справляются с обязанностями по мобилизации».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание Совета национальной безопасности и обороны страны, в ходе которого обсуждались проверки военных комиссариатов.

По его словам, в общей сложности начато 112 уголовных производств в отношении должностных лиц военкоматов, а также есть 33 подозрения.

Политик подчеркнул, что военнослужащие, которые побывали на фронте и вернулись оттуда изувеченные, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, могут заняться системой комплектования.

Реализовать это решение Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному.

Президент добавил, что через две недели состоится очередное заседание СНБО по этому вопросу, на котором должны быть представлены предложения.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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