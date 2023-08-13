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В Приморье после паводка снизился уровень воды

Администрация: в подтопленном Уссурийске отмечается снижение общего уровня воды

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Виталий Аньков/РИА Новости

Снижение общего уровня воды наблюдается в приморском Уссурийске, который пострадал от паводка. Об этом в  Telegram-канале сообщила администрация города.

«Уровень воды в реке Раздольной уменьшился на 11 см. Общий уровень воды в городе за час снизился на 3 см. Ожидается увеличение темпов снижения общего уровня воды», — отмечается в публикации.

Кроме того, городская администрация сообщила о подъеме уровня воды в районах Междуречье и Семь Ветров.

Уточняется, что всего подтоплены пять городских районов. При этом отключать городскую систему водоснабжения не планируется. Станция водоподготовки в данный момент работает в штатном режиме, водопроводная вода является пригодной для употребления и приготовления пищи.

До этого сообщалось, что глава МЧС России Александр Куренков направил оперативную группу ведомства в Приморье для координации работы по ликвидации последствий тайфуна «Ханун».

12 августа правительство Приморского края сообщало о 612 эвакуированных в пункты временного размещения из-за паводка людях.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

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