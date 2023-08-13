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Турция успешно запустила в космос зондирующую ракету

Турция успешно запустила в космос собственную зондирующую ракету

Турция успешно запустила в космос зондирующую ракету со стартовой площадки в Игнеаде, сообщает ТАСС, ссылаясь на Турецкое космическое агентство.

Разработкой основных систем ракеты, включая критически важные, занималась турецкая корпорация Roketsan. Отмечается, что пуск был испытательным.

Ракета должна достичь высоты 550 км, она рассчитана на вывод до 100 кг полезной нагрузки.

Агентство отмечает, что ракета стала частью проекта «Система запуска микроспутников», которую реализует Roketsan. Целью проекта является вывод микроспутников на орбиту высотой 300-400 км.

Турецкий телеканал A Нaber заявил о возможной встрече Эрдогана и Путина в августе или сентябре. Анкара и Москва пока не определились, кто отправится в гости, а кто станет принимающей стороной. В ООН, на Украине, в самой Турции и других странах мира верят, что именно турецкий президент может воскресить зерновую сделку, из которой РФ вышла 18 июля. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).

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