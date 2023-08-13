Турция успешно запустила в космос зондирующую ракету со стартовой площадки в Игнеаде, сообщает ТАСС, ссылаясь на Турецкое космическое агентство.

Разработкой основных систем ракеты, включая критически важные, занималась турецкая корпорация Roketsan. Отмечается, что пуск был испытательным.

Ракета должна достичь высоты 550 км, она рассчитана на вывод до 100 кг полезной нагрузки.

Агентство отмечает, что ракета стала частью проекта «Система запуска микроспутников», которую реализует Roketsan. Целью проекта является вывод микроспутников на орбиту высотой 300-400 км.

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