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C воскресенья расширяется перечень жизненно важнейших лекарств

C 13 августа расширяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

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Shutterstock

Распоряжение правительства России о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) вступает в силу в воскресенье, 13 августа.

В перечень будут включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов.

В частности, добавлены гранулы, покрытые оболочкой, для препарата глекапревир+пибрентасвир (лекарство для противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С). Еще одна новая лекарственная форма (таблетки диспергируемые) включена для препарата сапроптерин (назначается для лечения взрослых и детей с фенилкетонурией).

Для обезболивающего препарата «Просидол» добавлена форма подъязычных таблеток, а для иммунодепрессанта пирфенидон появятся таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Цены на более 800 медикаментов из перечня ЖНВЛП регулируются властями.

10 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о расширении списка жизненно необходимых лекарств.

11 августа сообщалось, что представители фармацевтической отрасли попросили ускорить рассмотрение включения в перечни новых препаратов, в том числе жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также в список высокозатратных нозологий.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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