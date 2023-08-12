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В Израиле прошел многотысячный протест против судебной реформы

Reshet 13: 118 тысяч израильтян приняли участие в акции против судебной реформы

В Израиле прошла очередная крупная акция протеста против судебной реформы. По данным Reshet 13, в ней приняли участие 118 тысяч человек.

Фотографии с беспилотников показали, что в Тель-Авиве митинговали 103 тысячи человек, в Кфар-Сабе — 10,5 тысячи человек, около 2750 человек вышли на улицы в Хайфе и еще 2 тысячи — в Герцлии.

Сообщается, что в ходе протестов были задержаны трое нелегальных мигрантов.

Еще одна акция протеста ожидается в Рамове 13 августа. Туда прибывают Биньямин Нетаньяху и его жена.

Ранее россиянка рассказала о водометах и русских репатриантах на протестах в Израиле.

Протесты против предлагаемой новым министром юстиции Израиля Яривом Левином длятся уже больше девяти месяцев. Реформа предполагает изъятие у судебной системы рычагов давления на правительство, что, по мнению протестующих, подрывает основы системы разделения власти на три ветви — законодательную, судебную и исполнительную — и ведет к установлению диктатуры.

Ранее в Иудейских горах нашли пещеру древних некромантов.

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