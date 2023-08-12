Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МЧС сообщили о пожаре на сухогрузе в Архангельске

МЧС: пожару на сухогрузе «Терский берег» в Архангельске присвоен повышенный ранг

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Повышенный ранг присвоен пожару на сухогрузе «Терский берег» в Архангельске. Об этом сообщает региональное Главное управление МЧС России в своем Telegram-канале.

«Объявлен повышенный ранг пожара №2, к месту вызова направлены дополнительные силы и средства. В общей сложности на тушении сосредоточено 12 единиц основной и специальной пожарной техники, 45 человек личного состава», — сказано в сообщении.

В субботу, 12 августа, в районе 14:30 в экстренные службы Архангельска поступило сообщение о возгорании на грузовом судне «Терский берег», который стоял у причала. Было установлено, что пожар происходит в трюме на нижней палубе.

В настоящее время на проверку соседних трюмов было отправлено четыре звена ГДЗС, на охлаждение металла подали четыре пожарных ствола. Сейчас доступ кислорода к очагу возгорания перекрыт, работает внутренняя система пожаротушения.

19 мая сообщалось, что российское рыболовное судно загорелось в порту южнокорейского города Пусан, в результате было эвакуировано 65 человек, никто не пострадал. На место прибыли 108 пожарных и 38 единиц техники, спустя шесть часов огонь удалось ликвидировать. Уточнялось, что возгорание могло начаться в помещении для хранения рыболовных снастей, борьба с пожаром осложнялась узкими проходами на борту судна.

Ранее пожар произошел на сухогрузе «Ерофей Хабаров» у причала Владивостока.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях