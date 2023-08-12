В МЧС сообщили о пожаре на сухогрузе в Архангельске

Повышенный ранг присвоен пожару на сухогрузе «Терский берег» в Архангельске. Об этом сообщает региональное Главное управление МЧС России в своем Telegram-канале.

«Объявлен повышенный ранг пожара №2, к месту вызова направлены дополнительные силы и средства. В общей сложности на тушении сосредоточено 12 единиц основной и специальной пожарной техники, 45 человек личного состава», — сказано в сообщении.

В субботу, 12 августа, в районе 14:30 в экстренные службы Архангельска поступило сообщение о возгорании на грузовом судне «Терский берег», который стоял у причала. Было установлено, что пожар происходит в трюме на нижней палубе.

В настоящее время на проверку соседних трюмов было отправлено четыре звена ГДЗС, на охлаждение металла подали четыре пожарных ствола. Сейчас доступ кислорода к очагу возгорания перекрыт, работает внутренняя система пожаротушения.

19 мая сообщалось, что российское рыболовное судно загорелось в порту южнокорейского города Пусан, в результате было эвакуировано 65 человек, никто не пострадал. На место прибыли 108 пожарных и 38 единиц техники, спустя шесть часов огонь удалось ликвидировать. Уточнялось, что возгорание могло начаться в помещении для хранения рыболовных снастей, борьба с пожаром осложнялась узкими проходами на борту судна.

Ранее пожар произошел на сухогрузе «Ерофей Хабаров» у причала Владивостока.