На Волге потерпел крушение прогулочный катер с пассажирами

В Нижнем Новгороде теплоход с пассажирами врезался в бетонную набережную во время прогулки по Волге. Об этом сообщает NN.RU.

Уточняется, что судно «Доброходъ» с силой врезалось в бетонные плиты при развороте от пристани № 4 в районе Речного вокзала. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Авария привела к панике на борту, после чего пассажиры потребовали выпустить их на берег. На борту теплохода были дети и беременные женщины. Около получаса разбитое судно провело у причала, после чего людей выпустили на берег.

«Капитан и персонал не комментировали происходящее, капитан закрылся в каюте. 30 минут стояли у берега без всяких объяснений о дальнейших действиях», — рассказала очевидица событий.

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