Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Волге потерпел крушение прогулочный катер с пассажирами

NN.Ru: в Нижнем Новгороде теплоход с пассажирами врезался в бетонную набережную

В Нижнем Новгороде теплоход с пассажирами врезался в бетонную набережную во время прогулки по Волге. Об этом сообщает NN.RU.

Уточняется, что судно «Доброходъ» с силой врезалось в бетонные плиты при развороте от пристани № 4 в районе Речного вокзала. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Авария привела к панике на борту, после чего пассажиры потребовали выпустить их на берег. На борту теплохода были дети и беременные женщины. Около получаса разбитое судно провело у причала, после чего людей выпустили на берег.

«Капитан и персонал не комментировали происходящее, капитан закрылся в каюте. 30 минут стояли у берега без всяких объяснений о дальнейших действиях», — рассказала очевидица событий.

Ранее в Таиланде при аварии с катером пострадали более 20 российских туристов.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях