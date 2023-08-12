На юге России пообещали 40-градусную жару в ближайшую неделю

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на юге России с 14 по 20 августа будет сохраняться жаркая погода с температурой до +40℃, передает РИА Новости.

По словам синоптика, в Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях, а также на Северном Кавказе температура может подняться до +35...+39 ℃.

При этом в Краснодарском крае ожидается +29...+34 ℃.

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«Предусмотреть сиесту, когда в самое пекло на 3-4 часа работники могут отправиться домой. Или перевод части сотрудников на удаленную работу. Или введение 4-дневного режима работы, чтобы у работников было больше времени на восстановление», — заявил политик.

Он отметил, что жаркая погода повышает риск инфаркта из-за повышения давления.

До этого синоптик Вильфанд назвал ожидаемую на юге РФ температуру экстремально высокой.

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