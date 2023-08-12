Пожарные ликвидировали открытое горение техцентра в Назрани

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании станции технического обслуживания и автомагазинов в Назрани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.

Спасатели локализовали огонь на площади 340 квадратных метров в 15:30. Сообщение о пожаре на улице Муталиева поступило в дежурную смену в 13:57.

«По прибытии на место происшествия <…> было установлено, что горит станция технического обслуживания», — уточнили в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты. В тушении участвовали 28 спасателей и восемь машин.

Накануне в ведомстве предупредили, что в Ингушетии ожидается сильная жара — 40°. Силы и средства МЧС перевели в режим повышенной готовности.

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