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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

На Крымском мосту возобновили движение после ракетной атаки Киева

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб по Республике Крым.

«Сейчас Крымский мост открыт только для легкового транспорта. Автобусы и грузовой транспорт направляются по альтернативному маршруту и через паромную переправу», — сказано в сообщении.

12 августа Минобороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на объекте и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Позднее Минобороны РФ заявило, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост переделанной ракетой С-200. Также российское оборонное ведомство отмечало, что Украина совершила новую попытку нападения на этот объект, которая была зафиксирована в районе 15:00 мск.

Ранее в Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута.

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