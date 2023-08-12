Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам на автоподходах к Крымскому мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

9 августа сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту 9 августа временно перекрыто. Об этом сообщил оперативный штаб по Республике Крым в Telegram.

Других подробностей не приводится.

По данным Оперштаба Краснодарского края, по направлению к Керченской переправе на накопительных парковках стоят 73 грузовых автомобиля.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали беспилотные летательные аппараты.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с ЧП на Крымском мосту.