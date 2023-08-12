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Власти Украины потребовали от украинских учителей вернуть единоразовое пособие

Министерство экономики Украины потребовало от учителей вернуть пособие

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Global Look Press

Министерство экономики Украины потребовало от учителей вернуть единоразовое пособие, сообщает издание «Украинские новости».

Учителям необходимо вернуть неправомерно полученную помощь в размере 6 500 гривен, отмечается в письме. В случае невозврата необоснованно полученных денежных средств министерство «приступит к их истребованию в судебном порядке».

Ранее на Украине полицейским разрешили конфисковывать автомобили без привлечения понятых.

При этом фото- или видеофиксации процесса до сих пор необходима.

Также украинское издание «Страна.ua» сообщило, что власти страны готовятся ужесточить контроль за получателями социальных выплат.

По данным издания, основной акцент делается на отмену выплат гражданам Украины, которые находятся за границей продолжительное время — свыше 30 суток подряд. Такие меры уже применяются к получателям субсидий и временно-перемещенным лицам, а также планируется ввести для претендующих на пособия по безработицы.

Целью таких мер называют предотвращений ситуаций, в которых украинцы одновременно получают пособия в странах ЕС и на Украине.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.

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