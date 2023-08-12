В районе Керченского пролива сбиты две ракеты

В районе Керченского пролива силами российской противовоздушной обороны (ПВО) сбиты две ракеты, Крымский мост не поврежден. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Аксенов призвал доверять только официальной информации.

По словам советника главы региона Олега Крючкова, специальными службами была поставлена дымовая завеса в районе Крымского моста. Он отметил, что движение по мосту возобновится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В ночь на 12 августа Вооруженные силы РФ отбили ночную атаку украинских беспилотников на Крым. В налете участвовали 20 дронов, из них 14 были сбиты огнем из средств ПВО, еще шесть БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и посажены на полуострове.

Ранее ВСУ за сутки атаковали беспилотниками четыре района Белгородской области.