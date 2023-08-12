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В Киеве полиция запретила передавать хлеб паломникам, заблокированным в лавре

Полиция запретила передавать еду заблокированным в Киево-Печерской лавре людям

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РИА Новости

Украинская полиция не разрешает передать хлеб паломникам, заблокированным в одном из корпусов Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Утром 12 августа в сети появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как сотрудники полиции препятствуют передаче хлеба для людей, находящихся в одной из заблокированных гостиниц (корпус № 58 лавры)», — уточнили в сообщении.

В информационно-просветительском отделе отметили, что в 58-ом корпусе прописаны некоторые насельники лавры. В УПЦ напомнили, что 10 августа спецкомиссия при поддержке правоохранителей в очередной раз начала рейдерский захват корпусов Нижней лавры. В результате незаконных действий паломники оказались заблокированными в зданиях, перед входом стоят сотрудники полиции и никого не пускают в гостиницы.

МИД РФ отреагировал на решение Киева выселить монахов из Киево-Печерской лавры. Специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что это даст возможность Православной церкви Украины (ПЦУ) захватить и закрыть обитель.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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