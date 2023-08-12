Собянин рассказал о развитии легендарного Парка Горького

Парку Горького в этом году исполняется 95 лет. Он открылся 12 августа 1928 года, сообщается на сайте mos.ru.

«Это настоящая легенда, любимое место отдыха целых поколений москвичей и гостей города. В 2011 году мы начали его масштабную реконструкцию. Сделали бесплатный вход, убрали устаревшие аттракционы, проложили прогулочные аллеи и площадки, разбили газоны и цветники. Все эти годы парк продолжает расти и развиваться. Мы вернули многим объектам исторический облик и сделали Парк Горького местом притяжения для москвичей и гостей столицы», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Постановление о создании парка на месте бывшей сельскохозяйственной выставки Президиум Моссовета принял в марте 1928 года.

Парк был отражением каждой эпохи. Переживший Великую Отечественную войну, в 1990-е годы он чуть было не утратил свое архитектурное наследие и исторический облик, превратившись в парк аттракционов. Чтобы попасть по ту сторону арки главного входа, требовалось купить билет.

В 2023 году завершилось восстановление мозаичного декора исторических вазонов на Фонтанной площади. Они впервые появились в Парке Горького в 1930-е, но покинули историческое место в начале 1990-х и спустя два десятилетия были обнаружены сотрудниками парка на территории оранжереи.

У парка есть своя постоянная музыкальная программа. Зимой концерты в основном проводятся в «Медиарубке» на катке, а в теплое время года сценой для групп и сольных исполнителей становится весь парк.

Для любителей интеллектуального отдыха есть проект «Прогулки с историей». Это 22 тематические экскурсии и 15 маршрутов квестов для любой возрастной категории.